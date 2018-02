Dit zijn de 10 beste tienerfilms ooit gemaakt Emma Van der Bracht

09 februari 2018

13u50 0 Joepie Zet je laptop maar al open!

Soms hebben we allemaal eens een goede, romantische, tienerfilm nodig. Wij maakten voor jou onze top 10 beste tienerfilms ooit gemaakt. Sommige zijn best oud, maar old but gold. Enjoy!

1. Clueless

2. Another Cinderella Story

3. 10 Things I hate about you

4. A Cinderella Story

5. John Tucker Must Die

6. Angus, Thongs and Perfect Snogging

7. LOL

8. If I Stay

9. 6 years