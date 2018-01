Dit waren de coolste outfits op de rode loper van de MIA's 2018 Emma Van der Bracht

31 januari 2018

It's called fashion, Susan.

Rode lopers zijn dé gelegenheid om je mooiste outfit voor aan te trekken. Dat moeten onze bv's ook gedacht hebben voor ze naar de MIA's vertrokken. Dit waren onze favoriete outfits van de avond.

Bazart zag er natuurlijk weer eens fantastisch uit op de rode loper. Wat hadden we anders verwacht?

Adil El Arbi en Bilall Fallah zagen er als echte patsers uit. Helemaal compleet met de Patser-shirts die je hier kunt terugvinden. De kleren werden ontworpen door Bilall's vriendin Nina.

Ook de 18-jarige Blanche kent iets af van mode. Haar zwarte outfit werd mooi afgewerkt met een opvallende bomber.

Coely, nu ook Queen C genoemd: stoer, vrouwelijk en sexy. What else?

Hoe je een trainingsbroek omtovert in een rode loper-outfit? Dat vraag je best aan Gers Pardoel. Afwerken met Louboutin-sneakers en een stylish blazer en you're ready to go.

Max Colombie van Oscar and the Wolf stal natuurlijk de show in zijn glitterpak. Of we jaloers zijn? Helemaal.

Tamino ging voor een volledig zwarte outfit. We stan.