Dit moet je na een workout doen om pijnlijke spieren te voorkomen Emma Van der Bracht

Als jij iemand bent die af en toe (of vaak) eens een workout doet, weet je ook hoe lastig is om de volgende dag met pijnlijke spieren te moeten opstaan. Gelukkig lazen wij een handige tip om die pijn te voorkomen.

Oké, eerlijk gezegd, het klinkt niet erg leuk, maar luister...

Volgens Clint Emerson, een voormalig Amerikaanse marinier bij de SEAL (Sea, Air, Land), is dit wat zij altijd moesten doen van hun overste: "Als je getraind wordt om bij de SEAL te gaan, spendeer je heel wat tijd in ijskoud water. Daar is echter een wetenschappelijke verklaring voor en het is voor dezelfde reden dat veel professionele atleten het ook doen. Het koude water vergemakkelijkt het herstel. Het voorkomt dat je de volgende dag spierpijn hebt en zorgt ervoor dat je weer helemaal klaar bent om te trainen!"

Dus eh, succes hé...