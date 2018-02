Dit is wat Zendaya zoekt in een relatie Emma Van der Bracht

07 februari 2018

13u53 0 Joepie Same, girl, same!

In een interview met CR Fashion Book heeft Zendaya verteld over wat zij zoekt in een partner. Wat ze te zeggen had, is zò herkenbaar.

@zendaya on @iamcardib and @iamcardib on @zendaya. Announcing CR Fashion Book Issue 12. Welcome to our crazy reality. Find out more (and get your pre-order in) via link in bio. #CR12 #ComingSoon Een foto die is geplaatst door null (@crfashionbook) op 29 jan 2018 om 14:59 CET

"Het allerbelangrijkste voor mij is respect en ik denk dat dat op verschillende manieren duidelijk wordt. Gelijk met wie je samen bent, je moet een laagje respect, beleefdheid, begrip en tolerantie hebben. Het is ook heel belangrijk dat je iemand vindt die je doet lachen. Dan bedoel ik niet zomaar lachen, maar echt ik-plas-in-mijn-broek-lachen.", zei Zendaya tijdens het interview.

Yasss, we feel you, girl!