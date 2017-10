Dit is wat Harry Styles gisteren zei over One Direction Emma Van der Bracht

17u20 0 Photo News Joepie Huilen.

Harry Styles - je weet wel, liefde van ons leven, beste man ter wereld - trad gisteren tijdens zijn eerste solotour op in Austin, Texas. Als jij je nog steeds afvraagt of Harry eigenlijk zijn ex-bandleden in One Direction nog leuk vindt, dan heeft hij die vraag gisteren voor je beantwoord.



Dit is wat hij zei net na 'Sweet Creature': 'De laatste keer dat ik hier was, was ik hier met enkele ongelofelijke vrienden van mij, dus misschien ken je dit liedje wel...' Hij hoefde geen namen te vernoemen, het was duidelijk genoeg dat het over One Direction ging. Zeker aangezien hij meteen daarna aan 'Stockholm Syndrome' begon.



Ahhh, onze Directioner-harten smelten.