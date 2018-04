Dit is wanneer Shawn Mendes' nieuwe album uitkomt! EVDB

26 april 2018

12u15 18 Joepie *Rent schreeuwend door de kamer*

Shawn Mendes heeft eindelijk bekendgemaakt wanneer zijn nieuwe album uitkomt. Het is helemaal niet zo lang meer wachten, minder dan een maand zelfs. Shawn's nieuwe album komt uit op 25 mei. Shawn bracht al een nieuw nummer uit, 'In My Blood', dat op het nieuwe album zal staan. Wij kunnen alvast niet wachten om de rest van het album te horen!

‪#ShawnMendesTheAlbum out May 25th! Preorder now x link in bio Een foto die is geplaatst door null (@shawnmendes) op 26 apr 2018 om 06:26 CEST