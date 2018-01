Dit is waarom Jennifer Lawrence niet aanwezig was bij de Golden Globes 2018 Emma Van der Bracht

Het was je misschien al opgevallen dat Jennifer Lawrence dit jaar nergens te spotten was tijdens de Golden Globes. Dat is opmerkelijk, want normaal vinden we Jennifer zeker op de rode loper van zo'n groot filmevenement.

Nu heeft ze zelf uitgelegd waarom ze niet aanwezig was. De reden waarom is zowel herkenbaar als hilarisch. Jennifer bewijst met onderstaande video dat celebrities ook maar mensen zijn.

Dus J-Law was zich volop aan het klaarmaken toen haar best friend Emma Stone besloot dat ze geen zin had om te gaan. Ze had meer zin om gewoon bij Jennifer langs te gaan en samen wat te chillen.

Even eerlijk, hoe zijn we zelf soms? En hebben we niet allemaal een vriendin die wel eens durft af te bellen terwijl we ons eigenlijk al aan het klaarmaken zijn?