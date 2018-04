Dit is waarom je zo moe bent tijdens je maandstonden EVDB

25 april 2018

13u50 0 Joepie Het is bewezen.

Het is wetenschappelijk bewezen dat je gewoon uitgeput bent tijdens je maandstonden. Er is zelfs een volledige uitleg voor. Amerikaanse Dr. Molly O’Shea legde voor tamponmerk U by Kotex uit hoe het komt dat je zo moe bent als je je regels hebt.

Dit is wat ze vertelde: ’Ongeveer tien dagen voor je ongesteld wordt is je lichaam vol van hoop dat je eitje zal bevrucht worden en je dus zwanger geraakt. Wanneer blijkt dat jouw eitje niet bevrucht is, zijn de hormonen die zich klaargemaakt hadden om je lichaam te ondersteunen tijdens een zwangerschap overbodig. Jouw hormonenlevel zakt dus plots enorm hard. Je lichaam gaat dan van hormonaal ‘op wacht staan’ naar niets. Die verschuiving zorgt voor andere veranderingen in je lichaam en al die veranderingen zijn vermoeiend. Je voelt je dus enorm moe tot je hormonenlevel weer omhoog gaat.

Voel jij je ook zo vermoeid? Probeer dan genoeg te drinken, wat te bewegen en minstens acht uren slaap per nacht te hebben. Nog steeds moe? Onthoud dat je binnen enkele dagen opnieuw energie zult krijgen.