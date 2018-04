Dit is waarom hij jou nog niet op date gevraagd heeft Emma Van der Bracht

15 april 2018

Je bent al weken aan het sms’en met je crush, maar hij heeft nog steeds niet gevraagd om af te spreken... Waarom niet?!

Hij heeft geen flauw idee dat je hem leuk vindt

Misschien denkt deze jongen dat je hem nooit zou zien zitten, en mist hij daarom alle signalen. Hij beseft niet dat jij hem leuk vindt en wil zichzelf niet voor schut zetten door afgewezen te worden. Verzamel al je moed en stel zelf voor om eens af te spreken. Houd het natuurlijk casual, stel voor om na school eens samen een koffietje te gaan drinken, bijvoorbeeld.

Hij wil gewoon vrienden zijn

Hij gaat heel graag met je om, maar heeft geen gevoelens voor jou. Probeer erachter te komen of hij jullie gewoon als vrienden ziet of niet.

Hij durft niet

Hij is verlegen en durft je simpelweg niet op date te vragen. Dat maakt het natuurlijk voor jou wel erg moeilijk om te weten of hij interesse heeft. Er zit helaas niet veel anders op dan zelf de touwtjes in handen te nemen, ook al betekent dat je kwetsbaar opstellen.

Zijn vrienden hebben het hem afgeraden



Jongens geven veel om de mening van hun vrienden. Als zijn vrienden hem gezegd hebben dat hij geen schijn van kans maakt bij jou, zal hij hun mening ook zodanig waarderen dat hij ervan overtuigd is dat jij geen interesse hebt. Misschien vinden zijn vrienden jou niet leuk? Dan is het hoog tijd om hen te tonen hoe zalig jij eigenlijk bent.

Hij heeft geen tijd



Het wordt helaas veel te vaak gebruikt als een excuus, maar soms is het gewoon echt zo dat iemand het te druk heeft om af te spreken. Probeer eens te polsen naar zijn schema. Zo maak je hem ook duidelijk dat je hem graag eens wilt zien, maar dat je ook begrip toont voor zijn hobby's/bezigheden.

Hij heeft een crush op een van jouw vriendinnen



Heartbreaking, maar het gebeurt. Misschien probeert deze jongen via jou bij je beste vriendin te geraken. Signalen die daarop wijzen: hij stelt vaak op een nonchalante manier vragen over haar, wanneer jij bij haar bent bijvoorbeeld. Of hij vraagt om eens iets te doen in groep...met haar. Tja, als hij dan zelf geen vriend meeneemt voor haar, is het helaas geen dubbeldate.

Een van zijn vrienden heeft een crush op jou



Het is nu eenmaal de vriendschapscode dat je niemand datet waar een van je vriend(inn)en een crush op heeft. Heel jammer, maar jij zou ook niet willen dat een van jouw vriendinnen jou crush datet, toch?

