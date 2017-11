Dit is waarom Cole Sprouse zijn relatie met Lili Reinhart niet wil bevestigen Emma Van der Bracht

15u15 1 REUTERS Joepie Hoewel iedereen het wel doorheeft.

Na eindeloze schattige momenten, fotoshoots, matching Halloween-kostuums enzovoort is het voor iedereen ondertussen wel al duidelijk dat Lili Reinhart en Cole Sprouse niet enkel in de serie 'Riverdale' een koppel spelen, maar dat ook zijn naast de set.

Toen Cole in een interview met People gevraagd werd of hij en Lili daten, antwoordde hij echter: "Geen commentaar". Daarna vertelde hij wel waarom hij en Lili zo gesloten zijn over hun privélevens.

"Of je de geruchten nu de kop indrukt of bevestigd, door erop in te gaan geef je mensen die, naar mijn mening, een beetje recht hebben op jouw privéleven, meer macht." Cole zal zich dus niet zo snel uitspreken over zijn liefdesleven. "Ik praat er gewoon niet over omdat niemand dat hoeft te weten."

Mensen mogen wel vermoedens hebben van Cole: "Mensen gaan toch ongetwijfeld speculeren. Ze speculeren over mij met elk lid van de cast, maar niemand heeft het recht om alles te weten. Het is wel sexy, een deel van een relatie hebben dat enkel van jou is."

Hoewel we het een beetje jammer vinden dat we het misschien nooit officieel zullen weten, begrijpen we volledig wat Cole bedoelt. Je leven leiden in de spotlight moet enorm moeilijk zijn, laat staan dat iedereen exact zou weten wat er zich in jouw privéleven afspeelt.