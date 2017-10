Dit is waarom Bella Thorne meer jongens datet dan meisjes Emma Van der Bracht

Joepie 'Meisjes verwarren me.'

Dat actrice Bella Thorne biseksueel is, weten we al lang. Nu heeft ze uitgelegd waarom ze over het algemeen meer jongens datet dan meisjes. Het is eigenlijk heel begrijpelijk.



Tijdens een interview met Style Caster vertelde ze dit: 'Het is zo moeilijk. Ik kan nooit uitmaken of een meisje beste vriendinnen wil zijn, mij echt leuk vindt of gewoon meer volgers wil op social media. Als meisjes met me praten, is het gewoon echt verwarrend.'



Ze durft dan ook maar moeilijk een eerste move te maken als het op meisjes aankomt omdat ze bang is om de vriendschap te verpesten. 'Meisjes kunnen enorm flirterig zijn, zonder dat dat iets betekent.' Jongens zijn gemakkelijker in te schatten, zegt Bella: 'Bij jongens weet ik gewoon of ze meer willen. Jongens gaan me niet sms'en gewoon omdat ze mijn bestie willen zijn. De signalen zijn gewoon veel duidelijker. Daarom date ik ook gewoon vaker jongens dan meisjes.'