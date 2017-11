Dit is de officiële poster voor 'Maze Runner: The Death Cure' Emma Van der Bracht

15u57 0 Facebook Maze Runner Maze Runner: The Death Cure Joepie Eindelijk!

Hij is er dan eindelijk: de officiële filmposter voor 'Maze Runner: The Death Cure'.

Facebook Maze Runner

Hoe mooi is deze poster? De film verschijnt eind januari in de cinema en wij zitten nu al klaar! In september kregen we namelijk een trailer die ons met zo veel vragen achterliet dat we de film nu al willen zien. Het is natuurlijk mooi meegenomen dat Dylan O'Brien ook meespeelt ;)