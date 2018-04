Dit betekent zijn gedrag tijdens jullie eerste date Emma Van der Bracht

10 april 2018

Ben je op date geweest met jouw crush? Vraag je je nu af welke signalen er achter zijn gedrag schuilen? Wij helpen jou graag om dat te ontcijferen.

De start van de date

Kwam hij jou thuis ophalen, zodat jullie samen verder konden fietsen? Of hadden jullie afgesproken op de plaats van de date? Beide zijn eigenlijk goed. Het is heel schattig als hij je thuis komt ophalen, maar bij een eerste date kan het heel goed dat jullie afspreken op de plaats van de date. Het is namelijk allemaal nog heel pril en misschien wil hij gewoon jouw privacy niet verstoren door aan je voordeur op te dagen.

GSM

Dit gedrag is het gemakkelijkste te ontcijferen als je weet of hij over het algemeen vaak bezig is met zijn GSM of niet. Bekijk het zo: stuurt hij je vaak (en snel terug) wanneer jullie niet samenzijn? Dan is hij dus vaak met zijn GSM bezig. In dat geval is het een heel goed teken als zijn GSM tijdens jullie date in zijn zak blijft zitten. Zit hij echter de hele tijd te scrollen op zijn smartphone, dan zou het wel eens kunnen dat hij zich een beetje verveelt. Probeer in dat geval om tijdens jullie tweede date meer activiteiten te plannen: ga naar de cinema of kies voor een sportieve activiteit. Zo heb je zijn volledige aandacht en kan je hem tonen dat je helemaal niet saai bent.

Gesprek

Verloopt het gesprek vlot? Mooi! Dan kan je nu wat verder nadenken over de inhoud van het gesprek. Praten jullie over koetjes en kalfjes? Geen paniek, tijdens een eerste date zijn jullie uiteraard wat zenuwachtig en niet iedereen is meteen een open boek. Praten jullie echter nu al over persoonlijke dingen en heb je het gevoel dat je echt helemaal jezelf kan zijn en over alles met hem kan praten? Dan heb jij misschien wel je ultieme match gevonden. Next date, please!

Afscheid

Aan het einde van de date scheiden jullie wegen. Dat is natuurlijk het moment waarop alles een pak duidelijker wordt. Gaan jullie zomaar uit elkaar? Dan is er waarschijnlijk geen klik, verspil je tijd dan ook niet aan deze jongen. Geeft hij je een knuffel? Dan zit je met een twijfelgeval. Of hij ziet je enkel als vriend of hij is te verlegen om jou nu al te kussen. Kust hij je? Tja, dan is er natuurlijk geen twijfel meer, he likes you! Denk ook terug aan wat hij zei op het einde van de date. Vond hij het leuk? Probeert hij het gesprek nog wat langer te laten doorgaan? Lijkt hij zenuwachtig? Dat zijn allemaal goede signalen!

Vind je het nog steeds moeilijk om te achterhalen of jouw date je echt leuk vond? Stuur hem dan een berichtje en pols naar een tweede date. Er is geen reden waarom jij eindeloos zou zitten wachten op een teken van hem. Misschien zit hij zich net af te vragen of jij hem wel leuk vindt!

