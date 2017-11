Disney heeft zijn Mulan gevonden: deze actrice zal de rol op zich nemen in de live action versie Emma Van der Bracht

Joepie Yes!!!

Er was heel wat controverse rond het kiezen van de actrice die Mulan zou spelen in de echte versie van het Disney-verhaal. Er werd even gevreesd dat de rol naar een blanke actrice zou gaan, wat dus niet zou kloppen aangezien Mulan helemaal niet blank is.

Nu heeft Disney bekendgemaakt wie de rol op zich zal nemen en fans gaan door het lint van blijdschap. De Chinese actrice Liu Yifei zal Mulan spelen en eerlijk, de rol is haar op het lijf geschreven. Kijk zelf maar:

AP

Wij kunnen nu al niet wachten op meer nieuws, teasers, trailers en natuurlijk de echte langspeelfilm. Ben jij blij met de keuze van Disney? Vertel het ons in de comments!