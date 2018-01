Dingen die jouw best friend doet als jij een crush hebt Emma Van der Bracht

22 januari 2018

22 januari 2018

1. Ze bedenkt een speciale bijnaam voor hem

Zodat jullie ongestoord over hem kunnen praten zonder dat iemand weet over wie het gaat. Het geheimhouden van je crush is natuurlijk enorm belangrijk, daarom kiest ze vaak voor een onherkenbare naam. Of een voorwerp. ‘Pst, Spaghetti zat daarnet de hele tijd naar jou te kijken!’

2. Ze screenshot zijn online posts om ze naar jou door te sturen

Hij post iets op Instagram, zij is er als eerste bij om dat aan jou te melden. Wat betekent die foto van zijn hond? Wat bedoelt hij met die lyrics, is hij eenzaam? Analyseren maar!

3. Ze vraagt enorm vaak hoe het met hem gaat

Eh, dat vroeg je deze ochtend ook al. En vijf minuten geleden opnieuw. Maar ik denk dat het goed gaat? (HELP! ME!)

4. Ze vindt altijd een stiekeme manier om ervoor te zorgen dat je tijd met je crush kunt doorbrengen

Steeds opnieuw bedenkt ze plannetjes om jullie samen te brengen. Als jullie groepswerk hebben, wordt zij plots ‘ziek’ zodat jij met hem alleen overblijft. Of ze vraagt zijn vrienden om samen iets te doen na school. Voor je het weet zit je naast je hem in de cinema. *zweet*

5. Ze praat over hem alsof jullie al bijna getrouwd zijn

Elk gesprek leidt naar...je crush. Ze spreekt over de toekomst alsof ze nu al zeker weet dat jullie samen eindigen. Dat vind jij natuurlijk fantastisch. Dromen over een toekomst met hem? Yes, please!

6. Jullie komen hem ‘toevallig’ altijd tegen in de gang

Want natuurlijk kennen jullie allebei zijn lessenrooster vanbuiten. Jouw BFF speelt het zo nonchalant dat het niet eens opvalt!

7. Ze noemt jouw naam in elk gesprek dat ze met hem heeft

“Wat? Daar is mijn beste vriendin ook fan van!” Interesse aangewakkerd? Check!