Dingen die jij ongetwijfeld doet als jouw BFF op iemand crusht

26 april 2018

Joepie

1. Zorgen dat Crush het altijd gezien heeft als jouw beste vriendin er is

Haar iéts te luid begroeten, extra luid lachen met een van haar mopjes, een compliment geven over haar outfit... je doet het allemaal. Zodra zij de schoolpoort binnenwandelt, moet Crush haar gezien hebben, zo simpel is het!

2. Zijn/haar social media stalken als zij dat niet kan

Als zij moet werken of op reis is en daardoor niet de hele tijd online kan zijn? Dan stalk jij Crush's Instagram en zorg je dat jouw beste vriendin steeds op de hoogte is van wat Crush doet.

3. Over je beste vriendin praten tegen Crush zelf of tegen zijn/haar vrienden

Hoe leuk ze is, hoe mooi ze is, hoe cool ze is...

4. Ervoor zorgen dat ze een move maakt

Ze heeft nu eenmaal niets te verliezen. In het slechtste geval komt ze te weten dat haar gevoelens niet wederzijds zijn. Dan kunnen jullie samen films kijken en ijs eten. Ander en beter!

5. Dan maar zelf overgaan tot actie

Je stapt gewoon op Crush af en vraagt hoe hij/zij denkt over jouw beste vriendin. Natuurlijk doe je dat enorm casual. Een informeren naar zijn/haar liefdesleven of mening kan toch geen kwaad?!