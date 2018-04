Dingen die je ouders zeggen waar jij gek van wordt EVDB

24 april 2018

24 april 2018

1. “Ga je dat écht dragen?”

Je outfit is nooit goed. Te donker, te kleurrijk, te kort, te lang...

2. “Zet dat terug”

De meest hartverscheurende uitspraak die je kunt horen in de supermarkt.

3. “We splitsen hier op en zien elkaar bij de kassa”

Ik neem terug wat ik zei bij punt 2, dàt is de meest hartverscheurende zin die je kunt horen in de supermarkt. Ongeacht hoe oud je bent, je ouders kwijt geraken in de supermarkt blijft een nachtmerrie. Je vergeet ook helemaal hoe je je moet gedragen in de supermarkt, alleen, zonder winkelkar... Mama?!

4. “Denk je dat geld aan de bomen groeit?”



Eh, nee. Natuurlijk niet. Stel je voor though...

5. “Toen ik een tiener was...”

Oké, als ik verhalen over de middeleeuwen wou horen, dan volgde ik wel wat bijles Geschiedenis. Sorry, liefste ouders, tijden veranderen.

6. “Waarom zit je altijd op je GSM te kijken?”

Oké, je spendeert wel echt veel tijd op je GSM. Je wilt natuurlijk niet dat je ouders zich verwaarloosd gaan voelen. Leg vanavond je GSM eens weg tijdens het eten.

