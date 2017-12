Dingen die je moet doen voor je 20 wordt Emma Van der Bracht

1. Je handtekening perfectioneren

Je wordt nu volwassen en zult heel wat documenten moet ondertekenen: contracten voor je studentenjob, bankpapieren... Het is dan heel leuk om een persoonlijke handtekening te hebben.

2. De eerste stap zetten

Of het nu gaat om zijn nummer vragen of een eerste kus, wacht eens niet af en neem zelf de eerste stap! Ga er gewoon voor.

3. Stemmen

Je zult voor het eerst legaal kunnen stemmen en dan is het heel belangrijk om jezelf te informeren en te stemmen. Elke stem telt.

4. Naar die plek reizen waar je al zo lang over twijfelt

Je kent de taal niet en eigenlijk ook niet zo veel over de stad zelf, maar de foto’s trekken je enorm aan. Ga dan gewoon!

5. Koken

En dan bedoelen we niet instant noedels. Leer een echte maaltijd te maken. Pinterest, YouTube, Instagram, laat je inspireren!

6. Je mama bedanken



Omdat ze je gemaakt heeft. En als je dan toch bezig bent, ga meteen ook voor je papa, oma, opa, broer, zus... Bedank iedereen die een groot deel uitmaakt van je leven.

7. Een rotjob aannemen

Een weekendjobje dat je eigenlijk haat, maar dat er wel voor zorgt dat je meer kunt shoppen. Dat moét je gewoon meegemaakt hebben.

8. Een dagboek bijhouden

Of een soort van memoires neerpennen. Jaren later zal je alles herlezen en weten wie je was toen je 19 jaar oud of jonger was. Nostalgie verzekerd!

9. Je droom plannen

Het is nu tijd om van je droom een plan te maken. Wil je al heel je leven naar Amerika reizen? Zoek op hoeveel budget je nodig zult hebben, welke plekken je wilt bezoeken, welke bezienswaardigheden je niet mag missen...