Dingen die je enkel herkent als je je BFF niet elke dag ziet Emma Van der Bracht

17u14 73 Photo News Joepie Bis 12: Het is helemaal niet gemakkelijk.

1. Het weerzien is onbeschrijfelijk

De emoties! Of jullie elkaar nu een week niet gezien hebben of nog langer, het voelt elke keer alsof jullie elkaar een eeuwigheid niet zagen. Als jullie dan eindelijk reunited zijn hebben jullie elkaar zo veel te vertellen!

2. Haast

Het is zo leuk om elkaar terug te zien, maar jullie weten dat jullie in deze beperkte tijd zo veel in te halen hebben. Jullie voelen zich altijd een klein beetje gehaast om alles te vertellen en zo veel mogelijk leuke dingen te doen.

3. Niemand mag jullie tijd samen verpesten



Vrienden die je elke dag ziet? Sorry, ik heb even geen tijd voor jullie! Iemand die jullie quality time wil verpesten is plots de ergste persoon ter wereld.

4. Nadat jullie bijgepraat hebben, is het tijd voor dingen die jullie enkel samen doen

Na heel wat gebabbel, is het tijd voor traditie. Jullie gaan vaak terug naar dezelfde plek of doen de dingen die jullie altijd samen doen. Nostalgie!

5. Je zou iedereen opgeven om bij elkaar te kunnen zijn

Je andere vrienden en kennissen zijn dan wel leuk, maar je voelt je toch vaak eenzaam. Eigenlijk wil je gewoon tijd doorbrengen met je BFF, al was het maar om de meest simpele dingen samen te kunnen doen.

6. Als je een slechte dag hebt, beeld je je in wat je BFF zou doen

Als iemand gemeen tegen je is, weet je gewoon dat je BFF het voor je zou opnemen. Je beeldt je dan in wat zij allemaal zou zeggen tegen die persoon en oh, wat een burn. Als je je slecht voelt weet je dat zij er zou zijn met een grote pot ijs en al haar slechte mopjes.

7. Internet



Jullie zijn zo dankbaar dat het internet bestaat. Snapchat, Instagram, Facebook, Whatsapp... er zijn zo veel manieren om toch in contact te blijven.

8. Antwoord

En je weet dat jouw BFF altijd op elk van jouw berichtjes zal antwoorden. Soms hebben jullie zelfs gelijktijdige conversaties op verschillende apps. Over school via Facebook, over je crush via Whatsapp en natuurlijk video’s van je huisdieren via Snapchat.

9. Inside jokes



Jullie hebben een zodanig goede band, dat niemand jullie begrijpt. Vaak praten of lachen jullie om dingen waar anderen maar naar kunnen raden. Het is zo erg, dat jullie bijna een eigen taal hebben ontwikkeld.

10. Je bent een beetje jaloers op haar vrienden

Er zijn mensen die jouw BFF elke dag kunnen zien, met haar lachen en praten. Als je een nieuwe Instagram-foto ziet van haar met iemand anders ben je toch een klein beetje jaloers. That should be me!

11. Forever

Gelukkig weet je dat, wat er ook gebeurt, jullie altijd beste vrienden zullen blijven. Daar kan niets of niemand tussenkomen. Afstand suckt, maar zo is het nu eenmaal. Jullie vinden op elk probleem samen een oplossing, omdat jullie elkaar nu eenmaal zo graag zien!