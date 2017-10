Dingen die je enkel herkent als je een 'flinke' tiener bent Emma Van der Bracht

Ben jij geen tiener zoals je die vaak ziet in de films? De rebelse, stoere tiener die in opstand komt tegen alles en iederen, constant uitgaat en duizend vrienden heeft? Dan zijn deze dingen zeker herkenbaar voor jou - PS wij waren ook zo, no shame! ;)



1. Je liegt bijna nooit tegen je ouders

Dat is ook gewoon niet nodig, je kunt overal over praten met je ouders. Eh, je doet ook wel gewoon niets waarover je zou moeten liegen tegen je ouders. Flink enzo.



2. Je blijft alleen maar laat op om te Netflixen

Niet om te feesten of iets wild te gaan doen. Waarom zou je ook, als je alle seizoenen van 'Gilmore Girls' kunt bekijken? Na elkaar!



3. Je bent verschrikkelijk in flirten

Of daten. Jep. Hoe doe je het? Hoe begin je eraan? Wat als het lukt? Help!

4. Je hebt een rare smaak

Je vindt enkel dingen leuk waar je zogezegd te oud of te jong voor bent. Well...



5. Je hebt nog nooit geprobeerd om uit je slaapkamerraam te kruipen

Waarom zou je ook, je hebt een voordeur.



6. Je houdt geen feestjes als je ouders niet thuis zijn

In plaats daarvan organiseer je een sleepover met je besties waar je ouders van weten. Jullie eten ijs en kijken films en praten heel veel.

7. Je bent dus helemaal geen rebel

Je voelt ook helemaal geen behoefte om te rebelleren. Wat is het nut daarvan? Huisarrest en ruzie...



8. Soms steek je de straat over om andere tieners te vermijden

Andere tieners maken jou gewoon zenuwachtig. Soms lijk je wel een oud, bitter mannetje dat gewoon rust wil.