Dingen die je denkt voor je je ex terugziet Emma Van der Bracht

22 februari 2018

12u00 0 Joepie 5. Is hij samen met dat meisje?

Deze irrationele dingen denk je ongetwijfeld als jij jouw ex binnenkort terugziet.



1. Ik moet er beter uitzien dan ooit

De perfecte outfit, het perfecte kapsel, alles moet er perfect uitzien. Zei ik al perfect? Het moét!



2. Hij heeft sowieso nog gevoelens voor mij

Dat kan gewoon niet anders, toch? Hij kijkt de hele tijd naar me. Hij doet ook supervreemd, dus dat wil toch ongetwijfeld zeggen dat hij gevoelens heeft voor mij? Toch?



3. Heb ik nog gevoelens voor hem?

Ik denk wel nog vaak aan hem, maar ik ben ook heel kwaad. Dus misschien haat ik hem wel gewoon. Hij is wel knap, natuurlijk. Soms is hij zo ongelofelijk gemeen. En soms is hij zo lief. Hoe voel ik mij?!



4. Hoe moeten we elkaar begroeten?

Gaan we voor de simpele 'hallo' of voor het handschudden, gaan we knuffelen? Wat moet ik doen. H e l p.

5. Is hij samen met dàt meisje?

Zijn ze gewoon vrienden of is er meer? Ze praten wel heel veel met elkaar. Misschien zijn ze vrienden. Zei ik al dat ze waarschijnlijk gewoon vrienden zijn?



6. Hij gaat huilen

Als hij me ziet en beseft wat hij mist. So-wie-so.



7. Het gaat me niets doen

Hem zien gaat mij helemaal niets doen. Hij gaat afzien en ik ga oké zijn.