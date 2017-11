Dingen die elke single wel eens denkt Emma Van der Bracht

Geef maar toe.

1. Ik heb niemand nodig

Sommige dagen sta je op en voel je je zodanig goed in je vel dat je gewoon weet: 'ik heb niemand anders nodig om gelukkig te zijn!' Heerlijke dagen.



2. Misschien moet ik toch een paar katten adopteren

Andere dagen zit je 's avonds alleen in de zetel, is het koud en voel je je wat eenzaam. Dan denk je, eigenlijk zijn katten toch leuk? Warmte, knuffels én liefde? Yes, please!

3. Stomme koppels

Je loopt op straat en plots lijkt het alsof je omringd bent door gelukkige koppels. Ugh.

4. Gelukkig heb ik mijn vrienden

Phew, je hebt de beste vrienden ter wereld en zij zijn er altijd voor jou. Dat maakt natuurlijk al veel goed. Veel goed? Zeg maar, dat zorgt ervoor dat jij er zelfs niet aan denkt om aan een relatie te beginnen. Al dat gedoe en al die moeite, daar heb jij nu even geen tijd voor. Soz.



5. Ik wacht wel op *naam van bekend persoon*

Of het nu Harry Styles, Cole Sprouse of Lili Reinhart is, niemand kan tippen aan de persoon die jij nu in je hoofd hebt. Mensen uit je eigen omgeving? Nah.