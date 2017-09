Dingdingding: Justin Bieber is op zoek naar een lief Emma Van der Bracht

13u12 0 Photo News Joepie Wie volunteert?

Het is zover: Justin Bieber is op zoek naar liefde. Neem even een moment om dat te verwerken.

Oké, nu mag je overgaan naar de volgende fase, namelijk:

En nu voorzien we je graag met het bewijs. Tijdens een 'Make A Wish' Q&A met een fan, vroeg die fan aan Justin of hij iets zou veranderen in zijn leven. Zijn antwoord was: 'Eerlijk gezegd, wil ik een vriendin.'



True story. Geloof je ons niet? Bekijk de receipts het hieronder:

O ja, hij wil ook nog trouwen. Bijna vergeten te vermelden. Oepsie.