Deze YouTuber moét je leren kennen Emma Van der Bracht

08u01 42 instagram Joepie José Audisio, ladies and gentlemen.

Heb jij nog tijd en energie over om een nog een fantastische YouTuber te stannen? Dan hebben wij de perfecte kandidaat voor jou. Hij is 18 jaar oud en heeft gigantisch veel talent. O ja, hij heeft ook nog eens dàt haar. Je weet wel, fluffy AF en je moét er gewoon aankomen. Helaas gaat dat wat moeilijk worden, dus zal je genoegen moeten nemen met het scherm van je laptop.



Zijn sterkste covers zijn waarschijnlijk die van Ed Sheeran. Als je ondertussen nog niet verkocht was, ben je dat na het luisteren/kijken van deze cover ongetwijfeld wel:

Volg hem hier op Instagram, hier op YouTube en voeg hem toe op snapchat als 'joseaudisio'.



You're welcome!

Instagram post by José Audisio * Sep 9, 2017 at 3:35pm UTC 1,858 Likes, 67 Comments - José Audisio (@joseaudisio) on Instagram