Deze vragen over eten kunnen wij niet beantwoorden Emma Van der Bracht

22 januari 2018

11u05 0 Joepie Echt, geen idee.

Over hoe lekker eten is, kunnen we een hele dag doorgaan. Er zijn echter enkele dingen die niet te verklaren zijn aan eten. Wij sommen onze grootste raadsels op.

1. Waarom smaakt eten beter op een stokje?

Brochettes, of het nu gaat om barbecues of fruit, maken alles beter! Gaat het om de manier waarop we eten of smaakt het gewoon anders?

2. Waarom smaakt een boterham beter als hij in twee gesneden is?

Het is letterlijk hetzelfde eten, maar dan in twee gesneden, hoe kan dat?!

3. Waarom is pizza lekkerder de volgende dag?

En eigenlijk geldt dat voor alle restjes! De dag erna smaakt je eten nòg beter en niemand weet waarom.

4. Waarom maken rietjes alle drankjes beter?

Je drinkt je frisdrank door een rietje en ineens smaakt die zo veel beter dan als je hem gewoon uit je glas drinkt?! Kan iemand dit verklaren, alsjeblieft??

5. Waarom smaken kleine worteltjes beter dan grote?

Ze knabbelen gewoon beter, toch?

6. En eh, waarom smaakt alles beter in het klein?

Mini M&M’s, kerstomaatjes, kleine kitkats... alles gewoon!

7. Waarom ruikt ananassap verschrikkelijk, maar smaakt het zo lekker?

Hoe kan iets zo slecht ruiken, maar zo heerlijk smaken? Zeker met wat ijsblokjes erbij, bring it!

8. Waarom smaakt sla beter als hij versneden is?

Als dat ooit verklaard wordt, lijkt die verklaring waarschijnlijk op die van de boterham, maar toch. Hoe?!

9. Waarom smaakt koekjesdeeg beter dan het koekje zelf?

Mmm, koekjesdeeg...right?!

10. Waarom smaakt ontbijt beter ’s avonds?

Cornflakes zijn echt de béste avondsnack en om een of andere manier zijn ze ineens zo veel lekkerder. Dat geldt ook voor English breakfast, bonen in tomatensaus met rösti’s, iemand?

Anyway, het schrijven van dit artikel heeft ons zo hongerig gemaakt dat we even wat snacks gaan zoeken!