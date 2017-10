Deze types mensen kom je ongetwijfeld tegen rond Halloween Emma Van der Bracht

18u15 0 Instagram/Zoella Joepie Op straat, online...

1. De Halloween freak

Het is 1 oktober? Halloween! De hele maand lang zal deze persoon in teken van Halloween leven. Welk kostuum is het coolste? Wat is het leukste om die dag te doen? Mag ik mijn huis al versieren??



2. De DIY'er

Die al maandenlang aan zijn/haar kostuum bezig is. Extrahandig: je kunt het al eens uittesten tijdens FACTS. Win!

3. De persoon die amper weet wat Halloween is

Hallowat? Horror? Verkleden? Nee, bedankt.



4. De verkleder

Het maakt niet uit welke gelegenheid zich voordoet, als er verkleden aan te pas komt, is deze persoon gelukkig. Konden we ons maar elke dag verkleden! Verkleedfeestjes, kilo's make-up, yes!