Deze selfie van Ansel Elgort, Timothée Chalamet en Armie Hammer kan zo het museum in Emma Van der Bracht

08 maart 2018

De drie acteurs hadden het samen naar hun zin tijdens de Oscars.

Een selfie van Ansel Elgort, Timothée Chalamet en Armie Hammer? Klinkt hemels. En o ja, dat is hij ook. De drie chillden samen tijdens de Oscars dit jaar.

Armie Hammer en Timothée Chalamet kennen elkaar natuurlijk, ze spelen samen in 'Call Me By Your Name'. Een film die wij enkel maar kunnen aanraden. Nu we toch tips uitdelen: houd ook je zakdoeken alvast klaar.

Wat wij echter nog niet wisten is dat Timothée en Ansel al vrienden zijn sinds het middelbaar! De twee gaan zelfs samen naar sportwedstrijden kijken.

Timothée and Ansel Elgort at the Knicks vs Celtics game (Dec. 21st) pic.twitter.com/6HJcN8d9LD Timothée Chalamet Updates(@ TimotheeUpdates) link

Anyway, tijd voor de selfie waarbij wij onszelf vanavond in slaap huilen.

Een foto die is geplaatst door Ansel Elgort (@ansel) op 05 mrt 2018 om 03:19 CET