Deze menstruatiebroekjes vangen dubbel zoveel bloed op als een tampon

27 april 2018

Joepie

Freebleeden, geen tampons of maandverband dragen, is niet bepaald gemakkelijk te doen. Aangezien het in onze maatschappij niet aanvaard is om met vlekken op je broek rond te lopen, gingen bedrijven op zoek naar andere opties.

Een daarvan is Thinx. Thinx brengt onderbroeken op de markt die je bloed opvangen. Deze broekjes kunnen tot dubbel zoveel bloed opvangen dan een normale tampon doet.

Omdat ongesteld zijn al moeilijk genoeg is zonder je zorgen te hoeven maken over vlekken op je kleren, lijken deze onderbroeken ons wel een godsgeschenk. Er wordt aangeraden om tijdens de zwaarste dagen ook een tampon te dragen, maar tijdens dagen van een normale of lichte flow zouden deze onderbroeken volstaan. Je vindt de onderbroeken hier.

