Deze Instagram Stories hebben we allemaal al gepost Emma Van der Bracht

09u00 23 instagram Joepie Minstens een keer...

1. De 'In de auto'

Ofwel post je om te zeggen waar je naartoe gaat of je post een jamsessie die je hebt terwijl je in de passagierszetel zit. Iederen heeft gewoon al eens een story gepost van in de auto, geef maar toe.



2. De 'OOTD'

Je kent het wel, je doet dat ene superleuke kleedje aan, maar kunt niet tonen hoe leuk het opwaait. Of je schoenen passen er niet bij op de foto die je wil posten. Tja, dan maar een story. Thank Jesus voor de Boomerang-modus!



3. De 'Ik heb mijn haar gewasen'

O ja, je hebt je haar gewassen, conditioner gebruikt, olie ingesmeerd én gedroogd. Al die moeite verdient wel iets natuurlijk. Daarom deel jij een story van je versgewassen haar. Een soort van schouderklopje voor jezelf.

4. 'Mijn vrienden zijn weird'

Jullie liggen allemaal te chillen in de zetel wanneer een van je vrienden weer eens raar begint te doen. Tijd om je smartphone boven te halen dus. De wereld mag dit niet missen!



5. 'Mijn eten is beter dan dat van jou'

Yes, je bent op restaurant òf je hebt zelf gekookt òf een van je ouders heeft zijn/haar beste kookkunsten bovengehaald. Tijd om dat te delen, natuurlijk. Zodat iedereen lekker kan zitten kwijlen terwijl jij geniet. Daarvoor dient social media, toch?