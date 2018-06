Deze fouten maakt iedereen tijdens de examens EVDB

25 juni 2018

25 juni 2018

Studeren, het is allesbehalve gemakkelijk. Dit zijn fouten die iedereen wel eens maakt tijdens het studeren.

1. Zomaar pauze nemen

Een ongeplande pauze nemen zonder op voorhand te bepalen hoe lang je pauzeert, dat is om problemen vragen. We weten allemaal hoe snel 5 minuten een kwartier worden en een kwartier een uur en... je snapt het wel, toch?

2. Een nieuwe serie beginnen

We doen het allemaal, ook al weten we dat het zo’n slecht idee is. Als je naar een nieuwe serie begint te kijken, ben je voor je het weet je hele dag kwijt. Nog één aflevering? NEE!

3. Te snel tevreden zijn

Als je eerste tien pagina’s er vlot ingaan, denk je dat je wel een pauze verdiend hebt. Ook al ben je nog maar net begonnen met studeren. Je gaat ervan uit dat het hele vak er zo snel ingaat en voor je het weet is het de dag voor het examen en zit je nog maar aan de helft...

4. Een klein dutje doen



Maar geen wekker zetten. Vaarwel, namiddag!

5. Drama veroorzaken in de groepschat

Oké, we begrijpen dat je zin hebt om met je vriendinnen te praten. We begrijpen ook dat je je hart wilt luchten. Op die manier leid je echter niet enkel jezelf, maar ook je vriend(inn)en af! Wacht tot wanneer je weet dat iedereen klaar is met studeren om de bom te droppen.