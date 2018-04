Deze dingen zijn echt herkenbaar voor meisjes met blond haar EVDB

26 april 2018

12u10 0 Joepie Oké, we houden van ons haar, maar soms is het echt moeilijk om blond te zijn.

Chloor

Jep, elke keer we gaan zwemmen moeten we opletten dat ons haar niet groen wordt door de chloor. Gelukkig bestaan er speciale shampoos voor blond haar!

Onze wimpers zijn bijna onzichtbaar

Onze wimpers zijn even blond als hun haar, dus zonder mascara lijkt het alsof we amper wimpers hebben. Hoezo is dit eerlijk?

Domme blondjes

"Amai, best slim voor een blondje!", een van de meest verschrikkelijke opmerkingen ooit. Het 'domme blondjes'-cliché is echt afgezaagd, people.

Mensen denken dat we Scandinavisch zijn

Oké, daar is op zich niets mis mee, maar het is wel vermoeiend. Elke keer weer: "Echt? Hélémaal Belg?" Ja...

Mensen denken dat wij geen last hebben van lichaamshaar



Ja, ons lichaamshaar is lichter van keur dan dat van donkerharige meisjes. Dat betekent niet dat het er niet is. Wij hebben ook last van stoppels.

