Deze dingen veroorzaken puistjes zonder dat je het doorhebt Emma Van der Bracht

1. Koeienmelk

In 2005 werd onderzoek gedaan naar de link tussen koeienmelk en acne en die was er wel degelijk. Melk op zich zou de grootste boosdoener zijn. Kaas en yoghurt bijvoorbeeld zouden in mindere mate puistjes veroorzaken.



2. Wei

Niet de weide, maar wel weiproteïne. Smoothies met weiproteïne of proteïnesupplementen op basis van weiproteïne laat je dus beter van je menu. Opnieuw is dit te wijten aan het feit dat weiproteïne een aftreksel is van koemelk.



3. Stress

Oké, stress is nooit goed, maar doet zeker je huid ook weinig goeds, integendeel. Niet stressen is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je ligt te stressen over puistjes. Anyway, probeer te onthouden dat je puistjes weggaan als jij relaxt. Kies dus voor een goeie film - bij voorkeur een waarin Ansel Elgort meespeelt - en een badje en ahhh, relax.



4. Suiker

Dus als je dan je Ansel Elgort-film hebt gekozen, ga je beter niet voor een suikerrijke snack. Dan sta je gewoon weer bij af. Hoewel, je hebt natuurlijk wel kunnen genieten van Ansel... Hmm, keuzes, keuzes.