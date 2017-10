Deze dingen moet je weten over jezelf graag zien Emma Van der Bracht

Joepie

1. Een beetje egoïsme is oké

Het belangrijkste is dat je het verschil inziet tussen egoïstisch zijn, als in soms eens voor jezelf kiezen en egoïstisch zijn, als in anderen niets gunnen.



2. Anderen

Als er andere mensen mee gemoeid gaan, wordt het pas echt moeilijk. Neem bijvoorbeeld een vriendschap die langs jouw kant niet meer werkt. Je zal de andere persoon moeten kwetsen, maar het is het ook niet waard om vrienden te blijven als jij zelf ongelukkig bent. De truc ligt er hier in om in te schatten hoe belangrijk jouw gevoelens zijn. Er is een verschil tussen een vriendschap beëindigen tussen jezelf en een vriend(in) en bijvoorbeeld een relatie met opzet kapotmaken omdat jij interesse hebt... Snap je?



3. Jezelf graag zien is altijd oké

Het is heel belangrijk dat je dat weet. Er is niets egoïstisch aan jezelf leuk vinden, mooi vinden, trots zijn op jezelf... Het is pas als je anderen een slecht gevoel moet geven om je zelf goed te voelen, dat egoïsme in beeld komt.