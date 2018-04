Deze dingen herken je enkel als je een crush hebt Emma Van der Bracht

12 april 2018

1. Je moet glimlachen elke keer je zijn/haar naam hoort



Wat, ik, glimlachen? Nah! Blozen? Helemaal niet...

2. Het is een eeuwige emotionele rollercoaster

De ene dag lijkt het alsof er echt iets gaat gebeuren tussen jullie, de volgende dag spreken jullie geen woord tegen elkaar. What - Is - Up?!

3. Je herinnert je elk gesprek dat jullie ooit hadden

En dat is dan ook alles waar je aan denkt voor je gaat slapen 's avonds...

4. Je vergeet wat spreken is als hij/zij voor je staat

Het is echt al moeilijk genoeg om gewoon 'hallo' te zeggen, laat staan een echt gesprek te voeren. 'Hoe gaat het?' wordt dan ook vaak beantwoord met een giechel. Yikes.

5. Je bent stiekem jaloers op iedereen die wel met hem/haar kan praten

Als je hem/haar met vrienden ziet lopen en lachen, doet het zo veel pijn. Waarom kan jij niet gewoon zo chillen met hem/haar?!

6. Je wilt het zo graag vertellen

Maar wat als je gevoelens niet beantwoord worden? Auch.

7. Je overanalyseert alles wat je crush doet

Wat betekent het? Waarom doet hij/zij het? Is het een teken?

