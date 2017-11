Deze Belgische artiest moét je binnenkort aan het werk zien Emma Van der Bracht

Hij is jong, getalenteerd, knap én geeft binnenkort een optreden in de CaliClub in Drogenbos. We hebben het natuurlijk over Tom Frantzis. Je hebt zijn liedjes misschien wel al eens gehoord op de radio of je zag hem optreden op je televisie tijdens Eurosong 2016, maar nu kan je dat gewoonweg live gaan doen!

Op 1 december kan je zijn try-out bijwonen in Drogenbos. Waar? Hier!

Waarom je dat moet doen? Dat lieten we Tom zelf voor jou uitleggen:

'Ze moeten zeker komen omdat het mijn try-out is, mijn eerste eigen show. Het wordt enorm cosy, redelijk kleinschalig en intiem. Natuurlijk gaat de muziek wel knallen! Het blijft electropop, hé!', legt Tom uit. Tja, stilstaan en electropop gaan nu eenmaal niet goed samen. Dansen wordt dus een must!

Zelf is Tom Frantzis er helemaal klaar voor: 'Ik kijk ernaar uit om voor het eerst heel wat nieuw materiaal te spelen. Ik ga namelijk 5 nieuwe songs spelen!'

Als supportact brengt hij Shauni Rau mee, die met een stem en look als die van haar zeker niet zal teleurstellen.

