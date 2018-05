Demi Lovato in Lotto Arena: het wachten helemaal waard EVDB

29 mei 2018

29 mei 2018

Ze heeft ons enorm lang laten wachten, maar Demi Lovato stond gisterenavond eindelijk met haar eigen tour in België. De 'Tell Me You Love Me Tour' hield gisteren halt in de Lotto Arena, Antwerpen.

Kostuumwissels, verschillende kapsels, een ligzetel, stoelen, Demi die in en uit het podium verdween en verscheen... Het was een behoorlijke show. Wat het meeste opviel was dat Demi eigenlijk niks van dat soort dingen echt nodig heeft. Met haar stem slaagt ze erin de propvolle en enorm warme Lotto Arena volledig in haar ban te houden.

Tijdens haar hit 'Cool for the Summer' bewijst Demi Lovato nog maar eens waarom ze niet enkel een fantastische artiest is, maar ook nog eens een fantastisch persoon. Ze zwaait met een regenboogvlag en haar dansers zijn niet enkel opgesplitst in duo's van een man en een vrouw. Man-man, vrouw-vrouw, man-vrouw, alle combinaties worden gemaakt wanneer de dansers sexy over elkaar heen kruipen en dansen. Yes, girl!

Na enkele liedjes beginnen we ons af te vragen waarom Demi haar zonnebril niet afzet. Daar geeft ze ons zelf een verklaring voor: "Ik ben gewond geraakt tijdens het boksen, maar wou deze show niet afzeggen, sorry dat ik de hele tijd mijn zonnebril aanhoud!"

Wel, Demi, het is je dubbel en dik vergeven. Wat een stem. Wat een vrouw. Hopelijk krijgen we haar in de toekomst sneller terug naar België!