Demi Lovato brengt enorm persoonlijke documentaire uit Emma Van der Bracht

17u00 9

De 25-jarige zangeres Demi Lovato heeft vandaag haar persoonlijk documentaire 'Demi Lovato: Simply Complicated' uitgebracht op YouTube. In de officiële documentaire vertelt de popster volledig eerlijk en open over haar leven. Ze vermijdt daarbij geen moeilijke onderwerpen, zo gaat het bijvoorbeeld over haar zelfbeeld, eetstoornis, drugsverslaving en seksualiteit.



Ga op je gemak zitten, neem er wat zakdoeken en snacks bij en geniet van deze uitzonderlijke blik in het leven van Demi Lovato: