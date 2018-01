De trailer voor het tweede seizoen van 'A Series Of Unfortunate Events' is er! Emma Van der Bracht

Joepie

Graaf Olaf is terug! We krijgen een tweede seizoen van de Netflix-serie 'A series of Unfortunate Events', die gebaseerd is op de gelijknamige film, die op zijn beurt inspiratie vond in de boekenreeks van Lemony Snicket.

Neil Patrick Harris neemt opnieuw de rol van Graaf Olaf op zich, die de arme, kleine kinderen Klaus, Violet en Sunny al vanaf seizoen een - of de film of de boekenreeks, hoe je het bekijken wilt - terroriseert.

Het tweede seizoen van 'A Series of Unfortunate Events' is vanaf 30 maart 2018 te zien op Netflix, maar de eerste trailer kan je nu en hier al bekijken.