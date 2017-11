De 'Riverdale'-cast rockte de rode loper bij de American Music Awards Redactie

14u39 0 REUTERS Joepie Maar zingen deden ze niet.

Gisteren vonden de 'American Music Awards' plaats. Tot onze verbazing verscheen de cast van 'Riverdale' op de rode loper, en hoe... De acteurs en actrices zagen er een voor een adembenemend uit. Ze zijn dan wel een cast en geen band, maar ze mochten wel een award uitreiken.

Geniet je even mee van hun looks? (En daarna zullen we samen wat huilen omdat wij er allemaal niet bij konden zijn, oké?)

AFP Actor KJ Apa arrives at the 2017 American Music Awards on November 19, 2017, in Los Angeles, California. / AFP PHOTO / Mark Ralston

AFP LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 19: KJ Apa attends the 2017 American Music Awards at Microsoft Theater on November 19, 2017 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==