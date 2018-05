De eerste trailer voor 'Pretty Little Liars: The Perfectionists' is er! EVDB

18 mei 2018

16u44 0 Joepie Wordt de serie even goed als de originele?

Yes, het is zover! De eerste trailer voor de spin-off serie 'Pretty Little Liars: The Perfectionists' is er. De serie speelt verder op 'Pretty Little Liars', een serie die we allemaal in volle spanning gevolgd hebben. Of de nieuwe serie even goed wordt? Tja, daarop moeten we het antwoord nog even schuldig blijven. De trailer ziet er alvast veelbelovend uit!

In de trailer herkennen we natuurlijk twee van onze geliefde 'PLL'-personages en krijgen we ook enkele van de nieuwe personages te zien. Benieuwd? Wij ook!