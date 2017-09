De eerste trailer voor Dylan O'briens 'The Maze Runner: The Death Cure' is er! Emma Van der Bracht

15u00 3 youtube Joepie "You can't save everyone, Thomas!"

Begin maar al te flippen, want hier is hij dan: de eerste trailer voor 'The Maze Runner: The Death Cure' met natuurlijk onze bae Dylan O'Brien.



Het filmen was stopgezet en de datum waarop de film zou uitkomen werd een jaar uitgesteld nadat Dylan O'Brien zijn ongeluk had op de set, maar het is gelukt. Dylan ziet er beter uit dan ooit, de trailer is er en in januari 2018 kunnen we hem eindelijk zien: 'The Maze Runner: The Death Cure'.