De belangrijkste vragen over een beugel dragen beantwoord Emma Van der Bracht

13 maart 2018

10u53 1 Joepie Moet jij binnenkort 'beugelen'? Dan wil je dit lezen!

Als jij een beugel moet dragen, stel je je vast een aantal vragen. Wij vonden het in elk geval eng en tegelijk heel spannend. Hieronder beantwoorden wij jullie meest gestelde vragen.

Gaat het pijn doen?

Eerlijk gezegd: waarschijnlijk wel. Nadat je beugel aangebracht wordt, heb je enkele dagen of weken last van een trekkerig gevoel. Bedenk dat dat enkel wil zeggen dat jouw beugel ‘werkt’ en doet wat hij moet doen: jouw tanden rechtzetten.

Hoe gebeurt het?

Je gaat natuurlijk naar de orthodontist die jouw beugel zal plaatsen. Hij neemt eerst een afdruk van je tanden - wat heel vies aanvoelt, maar het is ook snel weer voorbij! Je maakt dan ook een afspraak voor de dag waarop je beugel geplaatst zal worden. Het plaatsen van je beugel duurt redelijk lang, blokje per blokje wordt op je tanden geplakt en daarna wordt er een soort ijzerdraad in geplaatst. Over elk blokje wordt een soort rekkertje getrokken dat de ijzerdraad op zijn plaats houdt.

Hoe lang moet ik mijn beugel dragen?

Dat hangt af van hoe fout jouw tanden staan. Jouw orthodontist zal op voorhand ongeveer kunnen inschatten hoe lang je jouw beugel moet dragen. Houd er wel rekening mee dat er kans is dat je hem langer - of korter - moet dragen dan voorzien.

Kies ik zelf de kleur van mijn beugel?

Ja, de kleur van je rekkertjes kies je zelf. Die rekkertjes worden ook bij elke controleafspraak vervangen, dus je kunt elke keer een ander kleurtje kiezen. #exciting

Hoe onderhoud ik mijn beugel?

Wel, poetsen is sùperbelangrijk! Met een gewone tandenborstel geraak je niet op alle plekjes, dus moet je ook extra borsteltjes kopen. Er bestaan kleline borsteltjes voor valse gebitten waarmee je blokje per blokje kunt poetsen! Zorg dat je die kleine borsteltjes altijd bijhebt, zo kun je ook op school in het toilet zorgen dat je beugel shiny en proper blijft!

Kan ik nog alles eten?

Op zich kan je wel alles eten, maar je zult merken dat sommige dingen moeilijker worden. Zoals een appel eten in het openbaar - aangezien er ongetwijfeld kleine stukjes appel tussen je draad en blokjes blijven hangen. Ook dingen zoals karamel, harde snoep en fruit in het algemeen zijn niet gemakkelijk. Kort na een checkup zal je ook merken dat harde dingen moeilijker te eten zijn omdat dat pijn zal doen. Zorg er dus voor dat je na een afspraak bij je orthodontist altijd iets zacht te eten hebt, zoals puree, yoghurt, cake...

Veel succes!