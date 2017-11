De 5 beste BBC Radio 1 Live Lounge debuten van het jaar Emma Van der Bracht

De BBC Radio 1 Live Lounge staat erom bekend dat ze de beste artiesten van het moment naar hun studio lokken om hen daar prachtige covers te laten brengen. Meestal zingt de artiest dan ook een eigen nummer. Op de een of andere manier slagen ze er bij BBC Radio 1 steeds in om de hotste artiesten van het moment te schaken, meer zelfs, het wordt als eer beschouwd om er te mogen staan.

Om als artiest je eerst BBC Radio 1 Live Lounge sessie te mogen maken, dat is dus heel speciaal. Dit waren onze favoriete debuten in de Live Lounge van dit jaar.

1. Ke$ha

Om stil van te worden, toch? Prachtig.

2. Harry Styles

Er is gewoon geen manier om Harry niet te vermelden in dit artikel, don't @ me.

3. Niall Horan

Team Narry, iemand? Tja, als we Harry vernoemen, hoe kunnen we baby Niall dan achterwege laten. Zag iemand trouwens deze onderstaande video al? You're welcome:

HIS CONFIDENCE HAS GROWN SO MUCH MY HEART IS EXPLODING pic.twitter.com/LICxocKDOS chris loves ni(@ irishbabenjh) link

Joepie 4. Camila Cabello

Het begint hier wat op een artikel over ex-bandleden te lijken, maar dat was echt niet met opzet!

5. Rag'N'Bone Man

WAT.EEN.STEM.