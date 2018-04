CUTE: Cole Sprouse en Lili Reinhart kussend gespot in Parijs Emma Van der Bracht

04 april 2018

12u00 0 Joepie Too cute to handle.

We shippen ze nu al lang genoeg, de 'Riverdale'-acteurs Cole Sprouse en Lili Reinhart. Ons geduld wordt eindelijk beloond door niemand minder dan het koppel zelf. De twee werden kussend gespot in Parijs en de foto's zijn zo schattig dat onze hartjes het amper aankunnen.

Het koppel was in Parijs met de hele cast van 'Riverdale' en ontsnapte even met hun tweetjes voor een romantische wandeling in en rond Montmartre. Kàn het romantischer?