Cole Sprouse over kussen met Lili Reinhart: 'Er komt meer van dat...' Emma Van der Bracht

14u39 1 Photo News Joepie 'En dat is goed.'

Nadat Lili Reinhart al eens openlijk vertelde over hoe het is om Cole Sprouse te kussen, was het nu aan Cole Sprouse om zijn kant van de zaak te belichten. Dat deed hij dan ook tijdens een interview op Live With Kelly and Ryan.



Cole kreeg een video te zien uit 'Riverdale' waarop een kusscène tussen hem en Lili te zien is. Daarna werd hem gevraagd wat de fans kunnen verwachten van Bughead tijdens het tweede seizoen van 'Riverdale'.



Dit was het antwoord van Cole: