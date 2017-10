Cole Sprouse maakt - weer eens - fantastische foto's van Lili Reinhart Emma Van der Bracht

Dat Cole Sprouse een fantastische fotograaf is, wisten we al. Dat Lili een fantastisch model is, is ook geen nieuws meer. Als die twee samenwerken, dan geeft dat ongetwijfeld vuurwerk. Dat is nog maar eens duidelijk geworden na Cole's laatste fotoshoot met zijn vriendinnetje.



Lili postte er al twee op haar Instagram:

You go first. 693.2k Likes, 3,366 Comments - Lili Reinhart (@lilireinhart) on Instagram: "You go first."

En ook Cole postte een prachtig resultaat:

410 1.1m Likes, 10.3k Comments - Cole Sprouse (@colesprouse) on Instagram: "410"

Cole maakte ook een prachtige serie van Sam Smith:

Another @samsmithworld from @luomovogue @rushkabergman 791.5k Likes, 1,588 Comments - Cole Sprouse (@colesprouse) on Instagram: "Another @samsmithworld from @luomovogue @rushkabergman"

Tja, het leven moet mooi zijn als je zo veel talent hebt. Wij zijn niet jaloers. Helemaal niet. En hierop al helemaal niet: