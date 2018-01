Coely slayt op de MIA's 2018 Emma Van der Bracht

31 januari 2018

15u46 0 Joepie Coely is gisteren gekroond tot Queen C tijdens de MIA's 2018.

Met twee MIA's ging Coely gisteren naar huis. Die van beste Urban en beste Solo Vrouw. Ze is nog jong, maar toch werkte ze zich het afgelopen jaar enorm op binnen de muziekindustrie. Dat is logisch, met zo'n talent, uitstraling en persoonlijkheid verdient ze ook niet minder.

Welke raad zou je geven aan meisjes die het net als jij willen maken?

Coely: "Wees jezelf, zo kom je verder! Niet te verlegen zijn. Zoek datgene wat je laat doorbreken, maar doe dat op de juiste manier. Zonder jezelf te verbranden. Het gaat sowieso met zware downs zijn, maar zoek die kracht die u kan terugbrengen naar die euforie. We kunnen het!"

Tijdens haar speech droeg Coely haar award op aan haar moeder, die door ziekte niet aanwezig kon zijn. Ze deed ook een uitspraak die niet in dovemansoren viel: "“Er moeten meer fucking vrouwen bij de MIA’s. Sorry dat ik vloek, maar ‘women are the future’!”

Denk je dat het moeilijker is voor vrouwen om aan de top te geraken?

Coely: “Ik heb zelf gemerkt dat het er deels aan ligt dat wij vrouwen moeten duren uit onze cocon te komen. Sommigen zien dat iemand het kan en durven dan ook meer naar buiten te komen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je het elkaar gunt. Bijvoorbeeld Laura en ik vanavond, we support each other. Ik ben denk ik een of twee jaar ouder dan haar, maar we zijn er voor elkaar! Door iemand te haten, kom je er niet. Elkaar naar boven helpen is heel belangrijk.”

Girl power!

