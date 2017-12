Chin up: we zetten 2018 in met een supermaan! Emma Van der Bracht

2017 was een jaar van enorme ups en downs. Gelukkig beginnen we 2018 met een groot licht, een supermaan namelijk. In de nacht van 1 op 2 januari krijgen we de eerste supermaan van 2018 te zien.

Het zou de felste maan zijn die we in 2018 te zien krijgen. Dat wil je dus niet missen! Wil je meer weten over de maanfasen? Klik dan hier!