Camila Cabello's debuutalbum verbreekt belangrijk iTunesrecord

She did that.

Camila Cabello is enorm goed bezig als solo-artiest. De voormalige Fifth Harmony-zangeres bracht op 12 januari haar eerste solo-album uit en heeft daarmee een zot record verbroken.

Camila is erin geslaagd om met haar debuutalbum op nummer 1 te staan in maar liefst 99 iTunes-hitlijsten wereldwijd. 99?! Bij deze lijkt het ons wel gepast om haar te kronen tot Queen Camila.

Op het album 'Camila' staan hits zoals 'Havana' en 'Never be the same'.