Camila Cabello bewijst dat ze prijs van 'Breakthrough Artist' verdient Emma Van der Bracht

Camila won de award voor beste doorbraak tijdens het Billboard Women in Music-event én was ook de grootste doorbraakartiest van Spotify dit jaar.

Camila Cabello verliet meisjesgroep Fifth Harmony om een solocarrière te starten. Momenteel heeft ze een grote hit te pakken met het aanstekelijke 'Havana'. Probeer er maar eens naar te luisteren zonder dat je het uren later nog loopt te neuriën - met bijbehorende danspasjes natuurlijk. Op het Billboard Women In Music-evenement bracht de zangeres een ingetogen versie van haar nieuwste hit. En dat klonk zo: